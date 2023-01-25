Осадки сконцентрируются на Правобережье.

До конца текущей недели в Украине будет преимущественно сухо. По ночам ожидаются морозы, а днем температура будет колебаться от небольших "минусов" до небольших "плюсов". Однако в последние дни месяца погода начнет меняться. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, 30 января днем практически по всей Украине воздух прогреется до "нуля" или даже выше. Легкие дневные морозы до -1° возможны лишь местами на западе и в Сумской области. Ожидается небольшая облачность и осадки. Снег пройдет в большинстве западных областей, а также зацепит северные регионы.

Завершится январь потепление, пасмурной погодой и осадками. Ночью температура не будет опускаться ниже -4°, а днем уже практически по всей стране будет 0°...+2°.

Видео дня

Осадки распространятся уже на все западные и северные области, а также некоторые центральные области, Харьковщину и даже Крым. Местами при повышении температуры снег будет мокрым.

Аномальное тепло в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в этом году январь в Украине оказался необычайно теплым. По всей стране зафиксированы десятки новых температурных рекордов.

Например, на Закарпатье из-за буквально весеннего тепла началось цветение растений, а в Карпатах из-за потепления проснулись медведи.

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