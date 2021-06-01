Сегодня ухудшение погодных условий ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Сегодня, 1 июня, в ряде областей ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщается, в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях прогнозируются значительные дожди, грозы и порывы ветра со скоростью 15-20 м/сек. В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Также 2 июня на Днестре возле Залещиков Тернопольской области ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка высотой 450-490 сантиметров над нулем поста. "Без негативных последствий", - добавили спасатели.

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Каким будет лето в Украине

По данным Укргидрометцентра, летом температура воздуха в Украине может достигать 40 градусов. По данным синоптиков, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

"Если проанализировать погоду в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть сейчас лето холодным... Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким",- сказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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Автор: Екатерина Лиманская