Скорость шквалов будет достигать 20 м/с. Непогода ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Завтра, 1 июня, на юге Украины и в Днепропетровской области ожидается ухудшение погоды.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает ГСЧС.

Как сообщается, непогода пронесется по Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областям.

В этих регионах ожидаются, значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с.

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Непогода на западе Украины

Сегодня, 31 мая, в западных областях ожидаются дожди, из-за чего возможны подтопления. В местах значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

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Автор: Екатерина Лиманская