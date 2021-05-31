Завтра, 1 июня, на юге Украины и в Днепропетровской области ожидается ухудшение погоды.
Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает ГСЧС.
Как сообщается, непогода пронесется по Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областям.
В этих регионах ожидаются, значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с.
Читайте такжеАномальная жара и буры: синоптик составил прогноз на лето (видео)
Непогода на западе Украины
Сегодня, 31 мая, в западных областях ожидаются дожди, из-за чего возможны подтопления. В местах значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока. В регионе объявлен желтый уровень опасности.
Вас также могут заинтересовать Новости погоды:
- Житомир затопил ливень: люди плавали на водном мотоцикле и надувном матрасе (фото, видео)
- Градом побило овощи, а машины - по окну в воде: по Украине прокатилась непогода (фото, видео)
- Шел последний день весны: Карпаты замело снегом (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram