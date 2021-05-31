Отмечается, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

Летом температура воздуха в Украине может достигать 40 градусов.

Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Радио Свобода.

«Если проанализировать погоду в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть сейчас лето холодным... Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким», – сказал Кульбида.

Он добавил, что другого лета у украинцев уже не будет.

По словам директора Укргидрометцентра, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

Прогноз погоды на лето от народного синоптика

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Синоптик считает, что июнь будет довольно теплым, а в июле и августе ожидается много дождей и бурь. Будут этим летом и очень жаркие дни.

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Автор: Катерина Шварц