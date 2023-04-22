Сейчас остаются подтопленными 1 тыс. 251 домохозяйство и 223 дома.

В Украине сейчас наблюдается сезонное повышение уровня воды в реках в девяти областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информируя о ситуации и последствиях частичных подтоплений на территории Украины по состоянию на 10:00 22 апреля.

"Наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях 9 областей - Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Ривненская, Полтавская, Черкасская и Черниговская", - информирует ГСЧС.

При этом отмечается, что наблюдается тенденция по снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны.

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Сейчас остаются подтопленными 1 тыс. 251 домохозяйство (Черниговская – 488, Кировоградская – 323, Черкасская – 140, Днепропетровская – 123, Полтавская – 107, Киевская – 52 и Волынская – 18) и 223 дома (Кировоградская – 87, Днепропетровская – 65, Черкасская – 40, Черниговская – 29 и Полтавская – 2).

Отмечается, что в настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая.

Паводки в Украине-что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, в Киевской городской военной администрации информировали о дальнейшем снижение уровня паводка на реке Днепр в пределах столицы. В частности со вчерашнего дня он снизился на 16 см, а за несколько последних дней – на 50 см.

Пик весеннего половодья для столицы ожидался сегодня, 22 апреля. Пока уровень паводка на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

В "Укргидроэнерго" заявили, что нынешний паводок в Украине был крупнейшим за последние десятилетия.

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