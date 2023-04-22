За последние дни уровень воды в реке Днепр упал почти на 50 сантиметров.

В Киевской городской военной администрации информируют о дальнейшем снижении уровня паводка на реке Днепр. Об этом говорится в обнародованной сегодня оперативной информации КМВА.

"По состоянию на 9:30 22.04.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 308 см. Этот показатель на 16 см меньше, чем вчера. Падение уровня воды в Днепре в пределах столицы продолжается с начала недели. За эти последние дни уровень воды упал почти на 50 см", - сообщает администрация.

Как отмечается, в Киеве удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.

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В то же время аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано.

"По предварительным прогнозам Укргидрометцентра, пик весеннего половодья для столицы ожидался сегодня, 22 апреля. Пока уровень паводка на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города", - говорится в сообщении.

Половодье в Украине - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, в начале апреля в Украине из-за интенсивных осадков и поднятия уровней воды в реках начались подтопления.

17 апреля в ГСЧС заявили, что фиксируют тенденцию к снижение темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины.

По данным Укргидрометцентра, с 19 по 22 апреля уровень воды будет удерживаться близким к максимальной отметке пика весеннего половодья в Верхнем Днепре.

20 апреля гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сказал, что в этом году паводок в Украине был аномальным и самым большим за последние десятилетия.

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