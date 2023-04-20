Уже наблюдается тенденция к снижению уровня воды.

В этом году зимний паводок был аномальным и крупнейшим за последние десятилетия, поэтому вызвал подтопление в нескольких регионах Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, несмотря на отсутствие снежной зимы в Украине, в этом году половодье началось на территории Беларуси, где было много осадков. А в Украине произошел аномальный зимний паводок, которого не наблюдали на протяжении десятилетий.

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"Десятилетиями такого не было, что в феврале начался зимний паводок. Мы ожидали, что будет весенний, но думали, что он будет позже", - сказал Сирота.

Гендиректор "Укргидроэнерго" отметил, что уже наблюдается тенденция к снижению уровня воды.

"Мы видим тенденцию, что уже второй день подряд приточность паводка падает. Небольшими темпами, но мы видим 50-100 м куб. на день замедляется приток. Мы срабатываем – и уровень воды в Киевском и Каневском водохранилищах опускается", - пояснил руководитель предприятия.

Согласно его прогнозу, в случае сохранения такой тенденции, через несколько дней уровень воды снизится в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Сирота добавил, что пока точно неизвестно, будет ли вторая волна пика паводка, которую прогнозировали на 22 апреля. Однако, если это произойдет, то, по его мнению, его последствия не будут хуже нынешних.

"Я думаю, в течение апреля мы стабилизируем эту ситуацию. Будет идти понижение и грунтовых вод, и паводка", - отметил руководитель компании.

Сирота считает, что частные дома в Киевской области подтопило вследствие паводка из-за того, что они построены в зоне затопления. Тоже самое касается и набережной в Оболонском районе Киева.

Паводок в Украине

19 апреля Украинский гидрометцентр сообщил, что в ближайшие три дня будет удерживаться максимальная отметка пика весеннего половодья в Верхнем Днепре.

В ГСЧС сообщали, что в пяти областях Украины из-за паводка подтоплено более 21 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Самая критическая ситуация с повышением уровня воды наблюдается в устье Днепра.

До 21 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны уровень воды будет близок к максимальной отметке пика весеннего половодья.

19-20 апреля будет удерживаться затопление пойменных территорий и отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях (III уровень опасности).

19-20 апреля в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий и отмечаться частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов (II уровень опасности).

Также в эти дни в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области (II уровень опасности).

Уменьшение количества осадков ожидается не ранее субботы, 22 апреля. В этот день дожди ожидаются в южных и восточных областях. На остальной территории Украины под влиянием молодого антициклона осадков не предвидится.

В конце недели, 23 апреля, по всей Украине, кроме Крыма, уже будет сухая и малооблачная погода.

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