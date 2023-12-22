На Киевщине завтра температура будет продолжать снижаться, а осадки прекращаться не собираются. Об этом говорится в прогнозе погоды на 23 декабря от Украинского гидрометцентра.

Так, завтра в регионе будет облачно, небольшой мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток около 0°.

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Кроме того, синоптики предупреждают, что на дорогах кое-где будет гололедица.

Погода на Рождество - что известно

Известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что 23 и 24 декабря ожидается небольшое похолодание, которое уже началось по всей территории страны, кроме востока и юга. Также будет преобладать влажная погода - либо с осадками, либо просто облачно.

Однако днем 25-го декабря, как раз на Рождество, потеплеет до +3...+9 градусов. При этом в Киеве в ближайшие дни временами мокрый снег с переходом 25-го декабря в дождь.

А вот следующая неделя, вплоть до Нового года, будет теплой, весенней, и без существенных осадков, порадовала синоптик.

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