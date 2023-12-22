Днем 25-го декабря потеплеет до +3+9 градусов.

Известный синоптик Наталья Диденко дала свежий прогноз погоды в Украине. Так, 23 и 24 декабря ожидается небольшое похолодание, которое уже началось по всей территории страны, кроме востока и юга.

"Завтра, в субботу, и в Сочельник и Рождество, будет преобладать влажная погода - или с осадками, или просто облачно. Ветер будет западного направления, порывистый, порой сильный. Температура воздуха - небольшие "минусы" или около нуля и ночью, и днем", сообщила Диденко.

По ее словам, днем 25-го декабря, как раз на Рождество, потеплеет до +3+9 градусов. При этом в Киеве в ближайшие дни временами мокрый снег с переходом 25-го декабря в дождь.

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"Температура воздуха снизится, на Рождество в дневные часы повысится. Следующая неделя, вплоть до Нового года, будет в Украине теплой, весенней, и без существенных осадков", - подытожила синоптик.

Погода в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, 20 декабря в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд.

Кандидат географических наук Игорь Кибальчич считает, что до конца года погода в Украине будет капризной и нестабильной. Ожидаются колебания температуры, небольшие осадки и дефицит снежного покрова. При этом 22 декабря будет последним теплым днем перед похолоданием.

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