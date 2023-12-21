Температура в столице продолжит снижаться

Перед выходными погода в Киеве испортится. В столице ожидается похолодание и ливень. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров снизятся до +1°, а днем температура максимально поднимется лишь до +3°. Весь день в столице будет пасмурно, ожидается сильный дождь. При снижении температуры осадки могут быть с мокрым снегом.

Ощущение холода усилит юго-западный ветер, скорость которого составит 7-12 м/с. Атмосферное давление упадет до 724 миллиметров ртутного столба.

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Погода 22 декабря - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +3°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Тернополе 22 декабря ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +6°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, дождь.

В Виннице завтра автра будет 0°...+4°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью 0° днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+4°, дождь.

В Одессе 22 декабря - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +7°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь,

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +5°...+8°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +8°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +8°, дождь.

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