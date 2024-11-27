В начале декабря в Украине усилится ветер.

До конца ноября в Украине периодически будут осадки в виде дождей, снега, мокрого снега и мороси. Ночью и утром будут наблюдаться туманы, а температура будет от небольшого "минуса" до небольшого "плюса". В начале декабря осадки местами продолжатся, а также усилится ветер. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на meteoprog.

Погода 28 ноября

В четверг, по прогнозу синоптика, ночью местами в северных областях пройдет небольшой снег и мокрый снег. Днем в западной части ожидаются дожди, морось и мокрый снег. Кое-где в Украине возможен туман. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +1...+6 °С, а в Крыму до +8 °С.

Погода 29 ноября

В пятницу ночью в западной части, днем также в северных, Одесской и местами центральных областях ожидаются дожди с мокрым снегом. Скорость ветра 5-10 м/с. Ночью будет -2...+3 °С, днем +1...+6 °С, а в южной части и в Крыму +5...+10 °С.

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Погода 30 ноября

В конце осени в центральных, местами южных и западных областях возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер останется 5-10 м/с. Температура ночью -1...+4 °С, днем 0...+5 °С, а в центральных и южных областях воздух прогреется до +6...+11 °С.

Погода 1 декабря

В начале зимы, по прогнозу Кибальчича, в юго-западной части страны будут дожди и мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков. Ветер усилится до 7-12 м/с, а в южных и центральных областях порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью -1...+4 °С, днем +1...+6 °С, в южных областях и в Крыму +4...+9 °С.

Погода в декабре 2024 - прогноз на месяц

В этом году в декабре в Украине ожидается погода в пределах климатической нормы.

Синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха в течение месяца будет колебаться от -4° до +2°, что соответствует многолетним показателям.

Объем осадков, по расчетам, составит 34-78 мм, а в горных регионах местами будет достигать 81-105 мм. Все эти значения остаются в пределах нормы.

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