В этом году декабрь будет в пределах климатической нормы.

В этом году погода в декабре в Украине будет в пределах нормы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Средняя месячная температура воздуха, по данным синоптиков, предполагается от 4° мороза до 2° тепла, что близко к норме.

Осадков за месяц выпадет 34-78 мм, а в горных районах местами 81-105 мм/, что также в пределах нормы.

Видео дня

Прогноз на зиму в Украине - что будет с погодой

Нынешняя зима, по прогнозам, может быть теплой, а средняя температура за сезон превысит климатическую норму примерно на 2 градуса. Такую информацию ранее озвучила климатолог Вера Балабух.

Она отметила, что за последние три десятилетия средняя зимняя температура в Украине выросла почти на 1,5 градуса по сравнению с 70-80 годами ХХ века. Существует вероятность, что эта тенденция сохранится и в этом году.

Однако эксперт предостерегает, что возможны резкие похолодания и вторжение арктического воздуха.

Балабух также добавила, что пока невозможно предсказать, будут ли наблюдаться в этом году 30-градусные морозы. Однако "пока мы видим, что в этом году для востока страны характерна аномально высокая температура воздуха", - резюмировала эксперт по погоде.

По расчетам, зима в этом году может быть теплой, как и в прошлом году.

Вас также могут заинтересовать новости: