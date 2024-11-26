Днем в большинстве областей будет всего -1°...+4°.

В среду, 27 ноября, в большинстве областей Украины сохранится холодная погода с темпераурой от -1° до +4°. Только на западе страны столбики термометров подскочат до +5°...+10°. В большинстве северных, Хмельницкой, Винницкой и Запорожской областях пройдут дожди и мокрый снег в зависимости от температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -4°, днем +°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +°, днем +6°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Тернополе 27 ноября ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -4°...+3°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-1°, пасмурно, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...0°.

В Одессе 27 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.

В Херсоне в среду ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, пасмурно, снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -1°...+4°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.

27 ноября - какой праздник, приметы погоды

27 ноября - день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Если в этот день идет дождть, то будет хороший урожай пшеницы. Если облачно или снежно - май будет дождливый.

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