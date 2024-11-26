В среду, 27 ноября, в большинстве областей Украины сохранится холодная погода с темпераурой от -1° до +4°. Только на западе страны столбики термометров подскочат до +5°...+10°. В большинстве северных, Хмельницкой, Винницкой и Запорожской областях пройдут дожди и мокрый снег в зависимости от температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -4°, днем +°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +°, днем +6°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
- В Тернополе 27 ноября ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
- В Виннице завтра будет -4°...+3°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Житомире в среду ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-1°, пасмурно, снег.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...0°.
- В Одессе 27 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Херсоне в среду ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, пасмурно, снег.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -1°...+4°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.
27 ноября - какой праздник, приметы погоды
27 ноября - день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Если в этот день идет дождть, то будет хороший урожай пшеницы. Если облачно или снежно - май будет дождливый.