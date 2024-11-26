27 ноября украинцев ждет холодный ноябрьский день / фото Pixabay

В среду, 27 ноября, в большинстве областей Украины сохранится холодная погода с темпераурой от -1° до +4°. Только на западе страны столбики термометров подскочат до +5°...+10°. В большинстве северных, Хмельницкой, Винницкой и Запорожской областях пройдут дожди и мокрый снег в зависимости от температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -4°, днем +°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +°, днем +6°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
  • В Тернополе 27 ноября ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
  • В Виннице завтра будет -4°...+3°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Житомире в среду ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-1°, пасмурно, снег.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...0°.
  • В Одессе 27 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
  • В Херсоне в среду ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.
  • В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, пасмурно, снег.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
  • В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -1°...+4°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.
27 ноября местами в Украине будут небольшие осадки / фото УНИАН

27 ноября - какой праздник, приметы погоды

27 ноября - день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Если в этот день идет дождть, то будет хороший урожай пшеницы. Если облачно или снежно - май будет дождливый.

Вас также могут заинтересовать новости: