Стало известно, какой будет погода в Украине до конца июня

12:42, 25 июня 2020
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В ближайшие дни дождей в Украине не ожидается.

До конца месяца в Украину еще вернутся дожди / ua.depositphotos.com
До конца месяца в Украину еще вернутся дожди / ua.depositphotos.com

До конца июня погода в Украине будет переменчивой. 

Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 26-27 июня осадков в Украине не ожидается, температура днем составит +26...+32 градуса. 

В воскресенье, 28 июня, в западных и северных областях пройдут дожди, местами с грозами. Температура от +26 до +32 градусов. 

29 и 30 июня дожди накроют уже всю страну, при этом существенного похолодания не ожидается. Днем в Украине от +22 до +33 градусов.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в июле 2020 года в Украине будет переменчивой, ожидаются периоды сильной жары и дождей. 

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Теги: #погода#дождь
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