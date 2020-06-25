Стало известно, какой будет погода в Украине до конца июня

В ближайшие дни дождей в Украине не ожидается.

До конца месяца в Украину еще вернутся дожди / ua.depositphotos.com

До конца июня погода в Украине будет переменчивой.

Читайте также Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 26-27 июня осадков в Украине не ожидается, температура днем составит +26...+32 градуса.

В воскресенье, 28 июня, в западных и северных областях пройдут дожди, местами с грозами. Температура от +26 до +32 градусов.

29 и 30 июня дожди накроют уже всю страну, при этом существенного похолодания не ожидается. Днем в Украине от +22 до +33 градусов.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в июле 2020 года в Украине будет переменчивой, ожидаются периоды сильной жары и дождей.