Стало известно, какой будет погода в Украине до конца июня
В ближайшие дни дождей в Украине не ожидается.
До конца июня погода в Украине будет переменчивой.
Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 26-27 июня осадков в Украине не ожидается, температура днем составит +26...+32 градуса.
В воскресенье, 28 июня, в западных и северных областях пройдут дожди, местами с грозами. Температура от +26 до +32 градусов.
29 и 30 июня дожди накроют уже всю страну, при этом существенного похолодания не ожидается. Днем в Украине от +22 до +33 градусов.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в июле 2020 года в Украине будет переменчивой, ожидаются периоды сильной жары и дождей.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +14°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+29°... +12°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+29°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+28°... +14°
- Луганск+28°... +11°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+24°... +16°
- Николаев+30°... +16°
- Одесса+28°... +19°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+24°... +14°
- Харьков+26°... +13°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+24°... +13°
Виргиния, США
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