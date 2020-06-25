Дожди и жара: народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в июле
Июль начнется в Украине с дождей.
Погода в июле 2020 года в Украине будет переменчивой, ожидаются периоды сильной жары и дождей.
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Об этом "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
По его прогнозу, июль начнется и завершится дождями. Четыре пройдут через день в первой декаде, но только 1-3 июля (в зависимости от региона) это будут серьезные ливни, остальные - легкие дождички.
Затем нас ждет 10 дней жары, температура днем повысится до +33 градусов и выше. Не спасет даже дождь, который пройдет 14-15 июня, наоборот, после него станет еще жарче. Лишь к началу третьей декады температура снизится, но ненамного - до +25...+27 днем.
А вот последние 10 дней июля будут дождливыми, причем в районе 25 числа пройдут сильнейшие ливни, из-за чего может быть наводнение на горных реках. Всего, по расчетам Леонида Горбаня, за июль должно выпасть в среднем до 50 мм осадков. Они принесут в третьей декаде не прохладу, а даже холод - днем будет не выше +20...+22. И лишь с 30 июля столбик термометра резко пойдет вверх, устремившись к +30 градусам.
"Июль, как и июнь, в этом году ожидается дождливым и с переменчивыми температурами, а вот август, наоборот, будет сухим и стабильно жарким", - говорит Горбань.
Напомним, в четверг, 25 июня, в Украине будет практически без осадков, температура до +30°.
- Винница+27°... +14°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+28°... +12°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+28°... +16°
- Кропивницкий+29°... +13°
- Луганск+28°... +11°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+30°... +16°
- Одесса+28°... +19°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+26°... +16°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+24°... +14°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+28°... +14°
- Черновцы+25°... +13°