Дожди и жара: народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в июле

Июль начнется в Украине с дождей.

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Погода в июле 2020 года в Украине будет переменчивой, ожидаются периоды сильной жары и дождей.

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Об этом "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, июль начнется и завершится дождями. Четыре пройдут через день в первой декаде, но только 1-3 июля (в зависимости от региона) это будут серьезные ливни, остальные - легкие дождички.

Затем нас ждет 10 дней жары, температура днем повысится до +33 градусов и выше. Не спасет даже дождь, который пройдет 14-15 июня, наоборот, после него станет еще жарче. Лишь к началу третьей декады температура снизится, но ненамного - до +25...+27 днем.

А вот последние 10 дней июля будут дождливыми, причем в районе 25 числа пройдут сильнейшие ливни, из-за чего может быть наводнение на горных реках. Всего, по расчетам Леонида Горбаня, за июль должно выпасть в среднем до 50 мм осадков. Они принесут в третьей декаде не прохладу, а даже холод - днем будет не выше +20...+22. И лишь с 30 июля столбик термометра резко пойдет вверх, устремившись к +30 градусам.

"Июль, как и июнь, в этом году ожидается дождливым и с переменчивыми температурами, а вот август, наоборот, будет сухим и стабильно жарким", - говорит Горбань.

Напомним, в четверг, 25 июня, в Украине будет практически без осадков, температура до +30°.