Волны жары ожидаются в западных, южных, юго-восточных областях.

Ожидается, что температура этим летом будет на 1-2 градуса выше нормы. Когда украинцам следует ожидать наибольшей жары, в комментарии "24 Каналу" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Синоптик отметила, что самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа, при этом существенные и длительные снижения маловероятны.

"Самые сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях", - рассказала Балабух.

Видео дня

Кроме того, по ее прогнозу, в южных, юго-восточных регионах, а также центральных областях Украины вероятен дефицит осадков.

В то же время она отметила, что в случае усиления циклонической активности над Европой в Украину будут перемещаться более влажные воздушные массы.

"Это обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образование локальных гроз, ливней, града и шквала", - рассказала Балабух.

Какая погода будет в Украине в июне - прогноз

В июне украинцам не стоит ожидать слишком жаркой погоды. По прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, в течение первого месяца лета на нашей территории будут "несколько дней с высокими значениями температуры".

Ранее Наталья Птуха говорила, что на протяжении первого летнего месяца на украинской земле ожидается +19...+23 градуса, а это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе в большинстве областей Украины прогнозируется неустойчивая и жаркая погода. Однако в некоторых регионах ожидаются ливни с грозами, а иногда и град.

Вас также могут заинтересовать новости: