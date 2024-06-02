Возможно, в этом месяце несколько дней температура в Украине будет высокая, предупредила эксперт.

Погода в Украине в июне не ожидается сильно жаркая.

Таким прогнозом синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха поделилась во время интервью "24 Каналу". По словам эксперта, абсолютно не исключены, что в течение первого месяца лета на нашей территории будут "несколько дней с высокими значениями температуры".

"...Надеемся, что такой (сильной, - Ред.) жары все же не будет", - поделилась собеседница.

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Какая спрогнозирована погода в Украине на июнь - что сообщалось

Ранее Наталья Птуха говорила, что в течение первого летнего месяца на украинской земле ожидается +19...+23 градуса, а это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. Немного прохладнее погода спрогнозирована в горных районах: +16...+19.

Кроме того, уже спрогнозирована погода в Украине 3 июня. В Украинском гидрометцентре сообщили, что ночью в большинстве центральных и северных регионов и в Харьковской области пройдут дожди, ожидаются грозы. Дождь также может идти в Карпатах. В Киеве осадки не прогнозируются. Максимальная дневная температура в нашем государстве может составлять +32 градуса, а в столице ожидается до +27.

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