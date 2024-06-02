Также в некоторых областях ожидаются дожди.

В Украине завтра, 3 июня, ожидается теплая погода с переменной облачностью. В некоторых областях страны местами будут идти дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отметили, что в большинстве северных, центральных, Харьковской областях ночью пройдут дожди и грозы. Также днем в Карпатском регионе будет идти дождь. Остальная территория останется без осадков.

В этот день ветер предполагается юго-западный, 5-10 м/с.

Видео дня

Температура воздуха:

ночью - +13...+18 °C; на западе - +10...+15 °C;

днем - +27...+32 °C; в западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей - +23...+28 °C.

В то же время в Киеве и области 3 июня будет облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет кратковременный дождь и гроза, днем будет без осадков.

Ветер - юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью - +13...+18 °C;

днем - +23...+28 °C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - +16...+18 °C;

днем - +25...+27 °C.

Погода в Украине - последние новости

Ранее и. о. директора НИУ "Украинский научный центр экологии моря" Виктор Коморин предупредил, что состояние акватории Черного моря не совсем безопасное даже через год после уничтожения дамбы Каховской ГЭС. По его словам, Черное море возле Одессы восстановилось и токсинов стало меньше, однако их состав определенным образом изменился.

"В чем опасность сейчас... При определенных погодных условиях количество токсинов увеличивается", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что 30 мая в Киеве температура воды в Днепре превысила 20 градусов. Однако наиболее ранняя дата перехода температуры воды через +20 °С наблюдалась 10 мая 2013 года, а наиболее поздняя - 1 июля в 1978 и 2004 годах.

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