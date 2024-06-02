Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует ухудшение погоды в Украине.

На следующей неделе в большинстве областей Украины прогнозируется неустойчивая и жаркая погода. Однако в некоторых регионах ожидают ливни с грозами, а иногда и град.

Как сообщает синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog, погодные условия в Украине в ближайшие дни будут определяться малоградиентным полем пониженного давления, линиями неустойчивости и воздушной массой субтропического происхождения. Из-за этого температура будет выше нормы.

В понедельник, 3 июня, ночью на востоке, днем на севере и западе страны пройдут дожди с грозами. В то же время на остальной территории без осадков. Температура ночью будет +13...+18 °С. Однако днем в западных и северных областях воздух прогреется до +20...+25 °С, а в других регионах - до +27...+33 °С.

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Погода 4 июня, в западных, северных и местами центральных областях будет неустойчивой. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, при этом днем в западной части, а также в Киевской области местами пройдут сильные ливни, град и шквальный ветер. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Температура воздуха несколько снизится. Ночью она будет достигать +13...+19 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, а на юге и востоке - до +28...+33 °С.

В среду, 5 июня, погода в Украине в большинстве областей, кроме юго-восточной части и Крыма, будет дождливая с грозами. Местами возможен град и сильный ветер. Температура воздуха ночью +13...+19 °С, днем +22...+27 °С, а на юге и востоке будет теплее - до +29...+34 °С.

В четверг, 6 июня, погода в центральных и южных областях преимущественно без осадков. В то же время на остальной территории ожидаются грозовые дожди и местами град. Температура воздуха ночью опустится до +13...+19 °С, а днем вырастет до +22...+27 °С. В юго-восточной половине будет жарче - до +30 °С.

В пятницу, 7 июня, погода в Украине будет преимущественно без осадков. Грозовые дожди могут пройти только утром и днем. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, а днем +22...+27 °С. На юге будет до +30 °С.

В субботу, 8 июня, погода не улучшится. На западе и в центральной части Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, однако в западных регионах во второй половине дня местами сильные ливни, град и шквалы. Ночью температура воздуха будет +12...+17 °С, а днем +23...+28 °С.

Погода в Украине 9 июня в западных и северных областях все еще будет иметь неустойчивый характер с грозовыми дождями. На остальной территории будет преимущественно без осадков. Ночью ожидается +13...+18 °С, а днем воздух прогреется до +25...+30 °С, в южных и центральных областях +31...+33 °С.

Погода в Украине - последние новости

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что в этом году температура в июне будет немного выше нормы. Фактически это продолжение тенденции роста средних температур на протяжении последних лет.

Согласно сведениям Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, метеорологическое лето в Киеве началось еще 20 мая.

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