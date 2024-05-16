В Украине постепенно будет теплеть.

В Украине теплеет. Повышение температуры будет сопровождаться дождями и грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Теплеет в Украине. Завтра, 17-го мая, максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса", - сообщила эксперт.

Дожди, по ее словам, в четверг наиболее вероятны в Сумской, Черниговской, Луганской, Харьковской областях и на Закарпатье. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

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В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно. Ночью температура снизится до +7...+9 градусов, а днем потеплеет до +18...+20 градусов.

"В течение выходных в Украине будет тепло, однако с периодическими дождями и даже грозами", - добавила Наталья Диденко.

Изменение погоды в Украине - прогноз

О неустойчивой погоде с дождями и грозами предупреждает и синоптик Игорь Кибальчич.

Так, по его прогнозу, 17 мая осадки ночью пройдут на крайнем востоке, а днем - местами на Левобережье страны и на Закарпатье.

На выходных температура в Украине повысится до +18°...+23°. В субботу дожди пройдут в западных, северных и Одесской областях, а в воскресенье кратковременные дожди с грозами ожидаются в северных и восточных областях.

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