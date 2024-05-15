Температура до конца недели будет постепенно повышаться.

До конца недели в Украине периодически будет идти дождь, иногда осадки будут в сопровождении гроз. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

Погода 16 мая

"В четверг, 16 мая, на Левобережье Украины сохранится неустойчивая погода с периодическими дождями, местами в сопровождении гроз. Днем также осадки распространятся на северные и большинство центральных областей", - прогнозирует синоптик.

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Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С, днем +12...+17 °С, на Закарпатье до +21 °С.

Погода 17 мая

"В пятницу ночью на крайнем востоке, а днем местами на Левобережье страны и на Закарпатье пройдут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории страны без осадков. Температура ночью +3...+8 °С, днем +16...+21 °С.

Погода 18 мая

В субботу, по прогнозу Кибальчича, в западных, северных и Одесской областях пройдут дожди. Ночью будет +5...+10 °С, днем +16...+21 °С, в западных областях местами свежее, +12...+17 °С.

Погода 19 мая

В конце недели в северных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет +7...+12 °С, а днем по всей стране воздух прогреется до +18...+23 °С.

Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика

Уже с 16 мая в Украине начнет теплеть. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, с 16 числа столбики термометров постепенно будут повышаться и к концу недели уже будет 18-23 градуса.

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