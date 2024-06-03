На востоке прогнозируют днем жару до 34 градусов.

Над більшою частиною території України на цьому тижні буде мінлива хмарність, трошки з дощами, але не виключається можливість повторення учорашньої потужної зливи з градом, що була зокрема вчора в Києві. Про це в коментарі УНІАН розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

"На цьому тижні у нас тільки сьогодні перепочинок після учорашньої грози, відносно спокійна ситуація. Захмариться у нас тільки по західних, північних областях. Подекуди дуже локальні можуть бути хмари, більш активні, і може бути певна волога з них, але такого істотного дощу сьогодні ми не очікуємо. А ось завтра вже розпочне рух нове баричне утворення, новий циклон", - зауважила Птуха.

За її словами, цей новий циклон прийде в Україну з південного заходу. Його зони опадів будуть рухатись по правобережжю, надалі в центральні області, північні і північно-східні.

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"Без опадів у нас залишаться тільки південні райони, південний схід. Решта території буде вся з дощами. Завтра ці дощі, хоч і короткочасного характеру, але доволі інтенсивні. По центральних областях, по Київщині завтра в другій половині дня очікуємо короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали та посилення вітру під час грози. 5 червня вже цей циклон покидатиме територію України, але його атмосферні фронти все ж таки ще зачіпатимуть частини нашої території. Відповідно опади також очікуються, переважно в західних, північних областях, частково центральних. Південь, схід у нас знову практично без опадів залишається", - розповіла синоптикиня.

Тобто потужні опади, на зразок учорашньої зливи в Києві, можуть бути завтра.

"Атмосферний фронт, який входить в систему циклону, який буде завтра переміщуватись правобережжям України, він може принести й такі опади. Але в теплий період такі опади залежать від того, наскільки потужна була хмара і наскільки їй вдалося розвинутися. Розвиток відповідних хмар ймовірний. Але важко передачити, де буде територія їх поширення", - зауважила вона.

Птуха повідомила, що 6 червня очікується певна зміна ситуації, прогнозується підвищення атмосферного тиску.

"Якісь залишкові невеликі дощики можуть бути, переважно це в північній області, подекуди - західні, центральні. Північний схід - може бути трошечки більше їх. Але загалом ці опади покидатимуть територію України і 7 числа вже в багатьох областях в нас переважно без опадів погода. Звичайно, такого потужного антициклону, щоб було безхмарне небо і постійно без опадів, тільки спекотна погода, - такого поки не очікуємо. І хоч 7 числа в нас і буде поле підвищеного тиску, але воно буде не таке потужне, щоб забезпечити нам абсолютно ясну погоду", - сказала фахівець, уточнивши, що можливі купчасті хмари, якщо десь й будуть опади, то дуже незначні.

За інформацією Птухи, 8 червня знову очікується перебудова - новий атмосферний фронт з північного заходу, який зумовить нову порцію опадів.

"На вихідні може бути певне зниження температури. З понеділка після фронту трошечки поміняється погода", - сказала вона.

З приводу температури на цьому тижні, то вона доволі одноманітна буде, повідомила Птуха. В нічні години 12-19 градусів, вдень на заході, півночі і більшості центральних територій - 22-27, решта територій - південь, схід - 27-34 градуси.

"Найтепліше в нас залишається в східних областях, особливо Луганській - там ці 34 градуси якраз таки і можуть бути. А захід і північ: за рахунок опадів завтра і післязавтра денний максимум не такий високий і більше свіжості буде разом з дощами", - прокоментувала вона.

За словами фахівця, таке літо, літні грози - це стандартна класична літня погода.

"На тижні буде мінлива хмарність, опади теплого літнього періоду . це коли в нас і сонечко є, і купчасті хмари, красиве, різноманітне небо, не те, що там сірі хмари, як восени небо затягують - такого не буде. Грози по більшості території", - узагальнила Птуха.

Погода в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Птуха попередила, що упродовж першого місяця літа на нашій території очікують "кілька днів з високими значеннями температури". Проте вона висловила сподівання, що сильної спеки в Україні не буде.

Також повідомлялось, що Київ та область 4 червня накриють дощі та грози. Також в Укргідрометцентрі попередили місцевих жителів про небезпечні метеорологічні явища.

Температура повітря на Київщині вночі становитиме +12...+17 градусів, а вдень - до +22...+27 градусів. У столиці буде тепліше, вночі - до +15...+17 градусів, вдень - до +25...+27 градусів.

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