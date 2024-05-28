Диденко утверждает, что начало июня в Украине будет жарким, с периодическими грозовыми дождями.

Завтра, 29 мая, активные погодные процессы ожидаются на юге Украины - дожди, грозы, возможны даже сильные ливни и шквалы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, локальные грозовые дожди пройдут 29-го мая также на западе, а к концу суток среды неустойчивая погода с локальными дождями охватит всю Украину.

"Температура воздуха решит выпендриться - теплее всего, чуть ли не до жары, будет на севере и востоке, +26+29 градусов, а самой холодной окажется южная часть, +20+24 градуса. В центре предполагается +22+26 градусов, - написала она.

Видео дня

В Киеве 29-го мая прогнозируются локальный дождь и гроза. Днем будет очень тепло - +26+28 градусов.

Она утверждает, что начало июня в Украине будет жарким, с периодическими грозовыми дождями.

Погода в Украине - прогнозы

Эта неделя порадует украинцев настоящей летней погодой. Температура воздуха поднимется еще выше, однако дожди также будут идти чаще. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. "В большинстве областей в ближайшие дни ночью в пределах +10...+17, а в дневные часы +20...+27", - рассказала она.

До конца мая и в первый день июня ожидается до +29 градусов. Жарче всего будет на востоке страны - температура поднимется до +30, а в последние дни мая - в начале июня - до +32.

Вас также могут заинтересовать новости: