В этом году февраль в Украине будет значительно теплее, чем обычно.

Погода в феврале в Украине ожидается теплее нормы. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, по словам синоптиков, среднемесячная температура будет на 2 градуса выше климатической нормы.

"Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы", - говорится в прогнозе.

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Также, по данным специалистов, месячное количество осадков ожидается 29-83 мм, что в пределах нормы.

Погода на февраль 2023 - прогноз народного синоптика

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, в этом году погода в феврале удивит украинцев разбросом температур. Так, в начале месяца температура будет опускаться до -14°, а затем потеплеет до +14°.

По его данным, начало месяца будет морозным. Во второй декаде осадков станет больше, а температура воздуха поднимется до "плюсов". В то же время последняя декада февраля будет напоминать о начале марта.

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