В этом году погода в феврале удивит украинцев разбросом температур. В начале месяца температура будет опускаться до -14, а затем потеплеет до +14.

В этом году погода в феврале будет нестабильной и разнообразной. Начало месяца обещает быть морозным и с небольшим количеством осадков, а во второй половине месяца осадков станет больше и значительно потеплеет. В конце месяца погода в Украине будет уже мартовской. Об этом ТСН.uа рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Так, по его словам, морозная погода в Украине ожидается в конце января и начале февраля.

"Где-то до 5-7 февраля ожидаем прохладный характер погоды. По всей стране температура воздуха днем упадет до -4...-6 градусов и до -7...-9 градусов мороза ночью, а местами даже до -14 градусов. В то же время существенные осадки маловероятны, лишь на западе Украины периодически будут пролетать снегопады", - отметил синоптик.

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Во второй декаде февраля, по данным Щедрина, осадков в Украине станет больше, а температура воздуха поднимется до "плюсов".

"Во второй декаде февраля температура вновь возрастет до плюсовых значений, но и осадков значительно станет больше - преимущественно в виде дождей и мокрого снега", - рассказал он.

Что касается последней декады февраля, то, по словам Щедрина, погода в этот период будет похожа на начало марта.

"По всей стране будет преобладать относительно теплая погода, температура будет достигать от -2 до +7 градусов ночью и до -2...+14 градусов днем в зависимости от региона", - рассказал народный синоптик и подчеркнул, что весна в этом году будет очень ранней.

Похожий прогноз на февраль дает и народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, в начале месяца ожидается морозная погода и слабые осадки. В середине месяца народный синоптик прогнозирует постепенное повышение температуры.

В конце февраля в Украине "будет ощущаться дыхание весны", - говорит народный синоптик.

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