Повышенный уровень опасности действует и на территории Львовской области.

Во Львове объявили повышенный уровень опасности из-за густого тумана, который ожидается в городе ближайшей ночью. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 8 августа ночью и утром туман видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении.

По территории Львовской обалсти также местами ожидается густой туман. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 8 августа

По данным синоптиков, 8 августа погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления, а днем ожидается влияние атмосферного фронта с северо-запада.

В течение дня будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет +10°...+15°, днем воздух прогреется до +25°...+30°.

Во Львове ночью термометры покажут +12°...+14°, а днем ожидается от +27° до +29°.

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