І уровень опасности в городе объявлен на 3 августа.

На субботу, 3 августа, во Львове объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Львову: 3 августа гроза, ночью и утром значительный дождь, днем шквалы 15 - 20 м/с, град", - сообщают синоптики.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

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Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Львовской области. По прогнозу 3 августа ожидаются грозы, местами значительные дожди, град, днем местами шквалы будут достигать 15 - 20 м/с.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз

3 августа погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над западными областями Украины.

Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами значительные. Грозы, днем в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура +18°...+23°.

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Утром значительный дождь, днем кратковременный дождь. Гроза, днем град. Днем шквалы 15-20 м/с. Воздух прогреется до +19°...+21°.

Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

В целом на выходных ожидается погода с кратковременными грозовыми дождями ливневого характера. Только днем в воскресенье преимущественно без осадков. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 7-12 м/с, во время гроз возможны шквалы 15-20 м/с.

Ночные температуры будут колебаться в пределах +11°...+16°, днем в субботу будет +18°...+23°, а в воскресенье температура несколько повысится до +23°...+28°.

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