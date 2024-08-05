Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Львовской области.

Во Львове 5 июля ожидаются сильные осадки, из-за чего синоптики объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 5 августа утром и днем значительные дожди, грозы, град", - говорится в сообщении.

Также непогода ожидается и по территории Львовской области.

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"Утром и днем значительные дожди, грозы, местами град", - сообщают в гидрометцентре.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз на 5 августа

5 августа погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления и прохождение днем атмосферных фронтов с северо-запада.

Будет облачно с прояснениями. Утром и днем ожидаются значительные, но кратковременные дожди. Грозы, местами град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура по области днем +19°...+24°, а во Львове столбики термометров в течение дня покажут +20°...+22°.

Повышение температуры во Львове, по прогнозам синоптиков, ожидается со среды, 7 августа.

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