Осадки ожидаются на западе, в Крыму и в некоторых областях на левобережье.

Начало недели в Украине будет теплым - по всей старне ожидается комфортная температура без жары. На западе, в Крыму, а также местами на левобережье пройдут дожди и грозы.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +15°, днем +19°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +14°, днем +22°, дождь с грозой.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, дождь.

В Тернополе 5 августа ночью будет +15°, днем +23°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +24°, пасмурно, ливень.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +13°...+26°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°, небольшой дождь.

В Одессе 5 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +14°, а днем +26°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +19°...+25°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +16°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.

Приметы погоды 5 августа

В этот день начинали собирать калину и малину. Если туман вечером по земле стелится, то будет жара.

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