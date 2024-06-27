Будет сухо, только на западе страны возможны грозы.

До конца июня в Украине сохранится преимущественно сухая и жаркая погода. Температура будет постепенно повышаться, к концу месяца практически по всей старне воздух прогреется до +30°...+34°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В пятницу, 28 июня, в украине будет переменная облачность. В большинстве областей температура повысится до +28°...+30°, на юге местами будет до +32° и только на северо-востоке будет чуть свежее, +26°...+28°.

В субботу, 29 июня, облаков в Украине станет меньше, однако на западе страны вероятны грозы, благодаря которым температура тут кратковременно снизится до +25°...+30°. На остальной территории сохранится суха и жаркая погода с температурой +28°...+31°.

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Завершится июнь ясно, местами практически безоблачной, погодой. Дождей не будет, а температура практически по всей стране повысится до +30°...+34°.

О том, что до конца недели температура в Украине будет повышаться, говорит и синоптик Наталья Диденко. "До конца недели жара окрепнет, дождей не предвидится", - сообщила она и предупредила об усиливающейся пожарной опасности.

"В условиях сухой погоды, разумеется, возрастает пожарная опасность - не оставляйте без присмотра любой костер, очень осторожно!" - предупредила эксперт по погоде.

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