Осадков до конца недели не ожидается, только сегодня в отдельных областях пройдут локальные дожди.

До конца месяца жара в Украине будет становиться все жарче, а дождей не будет. Только сегодня, 27 июня, в нескольких областях возможны локальные дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"До конца недели жара окрепнет, дождей не предвидится", - говорит она.

Только сегодня локальные дожди в Карпатах, а также днем есть вероятность нескольких дождевых облаков над Полтавской и Черкасской областями. Но это - все, говорит синоптик, везде будет солнечно и сухо.

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"В условиях сухой погоды, разумеется, возрастает пожарная опасность - не оставляйте без присмотра любой костер, очень осторожно!" - предупредила эксперт по погоде.

Температура воздуха 27-го июня ожидается в пределах +26...+31 градуса, на Харьковщине местами +24...+27 градусов.

В Киеве сегодня также будет сухо и солнечно, а температура воздуха повысится до +28 градусов.

По словам синоптика, в ближайшие выходные высокая температура воздуха вытолкает многих к водоемам. Температура воды сейчас в Днепре возле Киева составляет уже 22 градуса. В меньших закрытых водоемах - теплее.

В Украину возвращается жара - прогноз

По данным синоптика Игоря Кибальчича, 27 и 28 июня в Украине будет +24°...+29°. В субботу, 29 июня, днем разогреет до +25°...+30°, а завершится июнь жарой +28°...+33° по всей стране.

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