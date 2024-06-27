До конца месяца жара в Украине будет становиться все жарче, а дождей не будет. Только сегодня, 27 июня, в нескольких областях возможны локальные дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"До конца недели жара окрепнет, дождей не предвидится", - говорит она.
Только сегодня локальные дожди в Карпатах, а также днем есть вероятность нескольких дождевых облаков над Полтавской и Черкасской областями. Но это - все, говорит синоптик, везде будет солнечно и сухо.
"В условиях сухой погоды, разумеется, возрастает пожарная опасность - не оставляйте без присмотра любой костер, очень осторожно!" - предупредила эксперт по погоде.
Температура воздуха 27-го июня ожидается в пределах +26...+31 градуса, на Харьковщине местами +24...+27 градусов.
В Киеве сегодня также будет сухо и солнечно, а температура воздуха повысится до +28 градусов.
По словам синоптика, в ближайшие выходные высокая температура воздуха вытолкает многих к водоемам. Температура воды сейчас в Днепре возле Киева составляет уже 22 градуса. В меньших закрытых водоемах - теплее.
В Украину возвращается жара - прогноз
По данным синоптика Игоря Кибальчича, 27 и 28 июня в Украине будет +24°...+29°. В субботу, 29 июня, днем разогреет до +25°...+30°, а завершится июнь жарой +28°...+33° по всей стране.