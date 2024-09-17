Сегодня в городе и области ожидаются сильные порывы ветра.

Сегодня, 17 сентября, в Харькове будет ветрено. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сильные порывы ветра ожидаются и по территории Харьковской области.

"Днем 17 сентября по области и по городу ожидаются порывы восточного ветра, 15 - 20 м/с", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Из-за непогоды на Харьковщине объявили І уровень опасности, желтый.

Справка УНИАН. І уровень опасности объявляется, когда погода потенциально опасна для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

17 сентября на Харьковщине ожидается переменная облачность. Будет сухо, ветер ожидается восточный, 7-12 м/с. Днем местами порывы 15-20 м/с. По области температура будет в пределах +23°...+28°, а в Харькове будет +25°...+27°.

18 сентября также будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+16°, а днем +22°...+27°.

19 сентября на Харьковщине будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью температура снизится до +9°...+14°, а днем будет +21°...+26°.

Вас также могут заинтересовать новости: