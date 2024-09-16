Непогода, по данным синоптиков, будет и по территории Харьковской области.

В понедельник, 16 сентября, в Харькове объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 16 сентября по области и городу ожидаются порывы восточного ветра, 15 - 20 м/с", - сообщают синоптики.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на 3 дня

16 сентября В Харьковской области будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с; днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем ​​ожидается в пределах +25...+30. В Харькове в понедельник также переменная облачность.Ветер восточный, 7-12 м/с; днем порывы 15-20 м/с. Температура в течение дня составит +27...+29.

17 сентября в Харьковской области будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков. Ветер будет восточный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13º...+18º, а днем ​​воздух прогреется до +24º...+29º.

18 сентября также переменная облачность и без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12º...+17º, днем ​​ожидается от +23º до +28º.

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