По всей стране 17 сентября ожидается переменная облачность и температура выше +20°.

Во вторник, 17 сентября, погода в Украине стабилизируется. Существенных осадков уже не ожидается, а температура по всей стране будет комфортной. Даже на западе страны, где в последние дни было довольно свежо, станет заметно теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +27°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Тернополе 17 сентября ночью будет +14°, днем +24°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +11°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +15°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +15°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+26°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°.

В Одессе 17 сентября - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +22°.

В Херсоне во вторник ночью будет +19°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +26°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+23°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°.

Приметы погоды 17 сентября

Если листья уже пожелтели, но не опали, то зима будет поздняя.

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