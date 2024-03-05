Осадки сосредоточатся на западе страны, но и несколько других областей дожди также заденут.

Со среды, 6 марта, погода в Украине изменится. Ожидается похолодание по всей стране, а также дожди и местами мокрый снег. Осадки сконцентрируются на западе страны, а такдже заденут Житомирскую, Винницкую области и Крым. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +5°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +3°.

В Тернополе 6 марта ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +15°, пасмурно.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°, дождь.

В Виннице завтра будет +2°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире в среду будет ночью +1° днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+4°.

В Одессе 6 марта - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +8°.

В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+6°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью 0°, днем +8°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +7°.

Приметы погоды 6 марта

6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.

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