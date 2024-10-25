Ночью во многих областях Украины будет туман / коллаж УНИАН, фото Pixabay, Укргидрометцентр

В Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ряде областей, по данным синоптиков, ближайшей ночью ожидается густой туман.

"Ночью и утром 26 октября в большинстве районов Правобережья туман", - предупреждают синоптики.

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По прогнозам, видимость будет падать до 200-500 метров. Поэтому I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

  • Волынская;
  • Ровенская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая;
  • Житомирская;
  • Винницкая;
  • Кировоградская.
Ночью и утром 26 октября в Украине будет туман / фото Укргидрометцентр

Погода 26 октября - прогноз по Украине

В субботу в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ночью и утром в большинстве районов Правобережья и местами на северо-востоке страны ожидается туман.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью составит +3°...+8°, в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях будет от +3° до -2°. Днем воздух прогреется до +9°...+14°, на Прикарпатье и Закарпатье воздух прогреется до +18°.

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