В Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В ряде областей, по данным синоптиков, ближайшей ночью ожидается густой туман.
"Ночью и утром 26 октября в большинстве районов Правобережья туман", - предупреждают синоптики.
По прогнозам, видимость будет падать до 200-500 метров. Поэтому I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ровенская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Житомирская;
- Винницкая;
- Кировоградская.
Погода 26 октября - прогноз по Украине
В субботу в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ночью и утром в большинстве районов Правобережья и местами на северо-востоке страны ожидается туман.
Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью составит +3°...+8°, в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях будет от +3° до -2°. Днем воздух прогреется до +9°...+14°, на Прикарпатье и Закарпатье воздух прогреется до +18°.