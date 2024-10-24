Осадки ожидаются на востоке страны.

В пятницу, 25 октября, погода в Украине останется без резких изменений. По всей стране будет свежо, только в Закарпатской области воздух прогреется до +17°. Увеличится облачность, а на востоке и в Сумской области вероятны дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +6°, днем +12°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +14°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +12°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.

В Тернополе 25 октября ночью будет +1°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +1°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +1°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +2°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+12°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +6°...+11°.

В Одессе 25 октября - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +12°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +12°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +11°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +11°, пасмурно.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +6°...+13°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +11°, дождь.

25 октября - какой праздник, приметы

25 октября - день Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Можно понаблюдать за звездами: если их много на небе, в следующем году будет богатый урожай гороха.

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