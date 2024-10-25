Благодаря антициклону осадков в ближайшие дни не ожидается.

В ближайшие выходные, 26 и 27 октября, погода в Украине будет преимущественно солнечной и сухой, без осадков. Об этом на портале "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"Погодные условия в ближайшие дни будут обусловлены влиянием малоподвижного антициклона, поэтому осадки не предвидятся", - пояснил он.

Синоптик предупредил о туманах в ночное время и в первой половине дня. Возникать они будут на фоне высокого атмосферного давления и слабого ветра.

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"В целом температура воздуха ожидается близкой к норме, местами - выше нормы на 1-3 °С", - сообщил Игорь Кибальчич.

Погода в Украине - прогноз

В течение следующих трех дней в Украине ожидается в основном сухая погода, однако 25 октября днем в восточных областях возможен незначительный дождь. Об этом информирует Украинский гидрометцентр. Во многих регионах страны ночью и утром местами будет образовываться туман. Температура будет осенней, однако в нескольких областях она поднимется до комфортных +19°.

Так, 25 октября в западных, Житомирской, Винницкой областях, а также в северо-восточных районах, а в выходные в большинстве регионов ночью и утром можно ожидать туман.

Ветер до начала следующей недели будет менять направление, со скоростью 3-10 м/с.

Ночью температура снизится до +2°...+7°, на западе, а также 26 и 27 октября и на востоке страны местами возможны заморозки до 0°...-2°. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +9°...+16°, а на Закарпатье в воскресенье и на Прикарпатье прогнозируют до +19°.

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