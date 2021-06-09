Спасатели тоннами откачивают воду из жилых домов.

В Мариуполе ливень парализовал движение транспорта и оставил без света часть города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, местные жители выложили в соцсети видео, как по дорогам несутся бурные потоки, и как вода заливает подъезды многоэтажек. По их словам, местами уровень воды достигал трех метров.

По данным ГСЧС спасатели Донецкой области 21 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды. В частности, 15 раз бойцы ГСЧС осуществляли откачку дождевой воды из жилых домов и объектов инфраструктуры Мариуполя. Всего было откачано 3288 кубических метров воды.

Кроме того, бойцы ГСЧС оказывали помощь водителя автомобилей, ставших заложниками непогоды. Спасатели отбуксировали 6 легковых автомобилей, 1 микроавтобус и 1 эвакуатор с затопленных участков дороги.

Наиболее смелые преодолевали затопленные участки нетрадиционным способом.

Непогода в Украине

В последние дни в Украине бушует циклон, который вызывает много осадков. На сегодня, 9 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

Днем 9 июня в большинстве областей ожидаются грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура днем +21°...+26°. В Карпатах днем + 12°...+17°.

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Автор: Екатерина Лиманская