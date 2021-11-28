В Нидерландах выпал первый снег / фото Twitter/Jo van de Rijdt
Первый снег выпал в нидерландских провинциях Северный Брабант и Гелдерланд. Температура воздуха ночью опустится до ноля.
Об этом сообщает NOS.
"Жители провинции Северный Брабант и провинции Гелдерланд могли увидеть покрытые снегом белые деревья, поля и крыши домов. Особенно снежило в городе Эйндховен и округе", - говорится в сообщении.
В Нидерландах ночью ожидается понижения температуры до ноля градуса. Страну накрыла область низкого давления, которая принесла с собой холодный воздух из Исландии.
— Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) November 27, 2021