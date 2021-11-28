Температура воздуха упала до ноля градусов.

Первый снег выпал в нидерландских провинциях Северный Брабант и Гелдерланд. Температура воздуха ночью опустится до ноля.

Об этом сообщает NOS.

"Жители провинции Северный Брабант и провинции Гелдерланд могли увидеть покрытые снегом белые деревья, поля и крыши домов. Особенно снежило в городе Эйндховен и округе", - говорится в сообщении.

В Нидерландах ночью ожидается понижения температуры до ноля градуса. Страну накрыла область низкого давления, которая принесла с собой холодный воздух из Исландии.

— Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) November 27, 2021

Автор: Анастасия Горбачева