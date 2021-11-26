Северо-восточные провинции Китая переживают уже третью волну холода в этом сезоне.

Сильный снегопад и метели обрушились на северо-восток Китая.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, северо-восточные провинции Китая переживают третью волну холода.

Пик снегопадов в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь пришелся на начало недели. Из-за ненастной погоды школы и детские сады были временно закрыты в Харбине, Цзилине и других городах.

Читайте такжеНебывалые снегопады в Китае: закрыты школы, остановлены поезда, есть погибший (фото, видео)

Сообщается, что из-за снегопадов перекрыты десятки автомагистралей, а рейсы отменены.

Накопление снега за этот период достигло рекордных уровней. Так, в восточном городе Цзямусы уже выпало 42 см снега.

Рекордные метели затронули 58000 сельскохозяйственных предприятий только в северо-восточной провинции Ляонин. ураганы повредили десятки тысяч пахотных земель и затронули в общей сложности почти 5000 животноводческих ферм.

Напомним, в Пекине в этом сезоне первый снег выпал на 23 дня раньше обычного. Из-за снежной бури в Пекине были закрыты несколько участков автомагистралей, остановлено автобусное сообщение более чем по 160 маршрутам и сокращено количество рейсов в двух крупных аэропортах города.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская