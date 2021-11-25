В Испании досрочно открыли лыжный сезон / фото REUTERS

Снежный шторм обрушился на север Испании.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дороги в регионе засыпаны снегом, их расчищает спецтехника. Местами температура опустилась до -11°.

Как сообщается, в ближайшие дни в Испании обещают потепление, которое принесет ливни и даже наводнения. Однако уже сейчас в горах открыли лыжный сезон. Первые счастливые отдыхающие уже появились на трассах, хотя местные курорты еще закрыты.

Север Испании замело снегом / фото REUTERS
Первые лыжники уже съезжаются в горы / фото REUTERS

Как сообщал Погода УНИАН, накануне сильный град обрушился на испанский город Аликанте.

Согласно данным метеорологов, всего за 25 минут выпало историческое количество града - 46 миллиметров.

Напомним, ранее гигантский град обрушился на Квинсленд в Австралии. Вероятно, это самый крупный град из наблюдаемых в Австралии с момента начала регистрации рекордов.

Тогда самый крупный град был зарегистрирован 19 октября в Блумсбери и Ялборо в Северном Квинсленде. Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.

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Автор: Екатерина Лиманская