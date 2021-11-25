В стране досрочно приступили к лыжному сезону, хотя курорты еще закрыты.

Снежный шторм обрушился на север Испании.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дороги в регионе засыпаны снегом, их расчищает спецтехника. Местами температура опустилась до -11°.

Как сообщается, в ближайшие дни в Испании обещают потепление, которое принесет ливни и даже наводнения. Однако уже сейчас в горах открыли лыжный сезон. Первые счастливые отдыхающие уже появились на трассах, хотя местные курорты еще закрыты.

Как сообщал Погода УНИАН, накануне сильный град обрушился на испанский город Аликанте.

Согласно данным метеорологов, всего за 25 минут выпало историческое количество града - 46 миллиметров.

Напомним, ранее гигантский град обрушился на Квинсленд в Австралии. Вероятно, это самый крупный град из наблюдаемых в Австралии с момента начала регистрации рекордов.

Тогда самый крупный град был зарегистрирован 19 октября в Блумсбери и Ялборо в Северном Квинсленде. Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.

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Автор: Екатерина Лиманская