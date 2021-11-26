В Канаде озеро покрылось ледяными шарами.

На озере Манитоба в Канаде зафиксировали редчайший феномен - поверхность воды покрылась не ровням слоем льда, а ледяными шарами.

Об этом сообщает CBC.

Как сообщается, то, что обычно было плоской, замерзшей поверхностью, превратилось во что-то более похожее на гальку и камни.

По словам экспертов, для появления такого феномена нужно несколько условий: быстрое охлаждение воздуха, открытая вода, близкая к замерзанию, и определённая скорость ветра. Гляциолог Джефф Кавано пояснил, что это явление происходит тогда, когда переохлажденная вода перемещается и перекатывается ветром, когда начинает затвердевать.

Напомним, ранее в ОАЭ засекли редкое природное явление. Как сообщал Погода УНИАН, у побережья Фуджайры в Объединенных Арабских Эмиратах заметили водяной смерч. Это явление необычное для ОАЭ и может возникнуть только при определенных условиях.

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Автор: Екатерина Лиманская