Паводки в Косово и Албании разрушили несколько мостов и заблокировали дороги (видео)

Спасатели эвакуируют население на надувных лодках.

Иллюстрация: паводок / Фото REUTERS

Высокая вода парализовала жизнь в нескольких районах Косово и Албании. Там после непрерывных ливней резко поднялся уровень воды в реках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Последнюю неделю дождь почти не утихал и уровень воды поднялся по пояс. Непогода разрушила несколько мостов. Заблокированы десятки дорог.

На небольших надувных лодках спасатели пытаются эвакуировать людей из наиболее пострадавших районов. Из-за паводков покинуть свои дома вынуждены и сотни семей в Албании.

Под водой оказались большинство полей с зимними посевами.

Сильное наводнение в Италии

Проливные дожди в итальянском регионе Калабрия 24 ноября вызвали сильное наводнение в провинциях Кротоне и Козенца, нанеся значительный ущерб. Местные власти объявили чрезвычайное положение в регионе.

В портовом городе Кротоне 22 ноября за 48 часов выпало 343,2 мм осадков. В Чиро Марина в провинции Кротоне за тот же период было зафиксировано 456,8 мм осадков. Две реки вышли из берегов.

Сильный дождь также обрушился на соседнюю Сицилию, где были затоплены участки дорог в провинции Палермо.