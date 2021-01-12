Паводки в Косово и Албании разрушили несколько мостов и заблокировали дороги (видео)

08:45, 12 января 2021
39

Спасатели эвакуируют население на надувных лодках.

Иллюстрация: паводок / Фото REUTERS
Иллюстрация: паводок / Фото REUTERS

Высокая вода парализовала жизнь в нескольких районах Косово и Албании. Там после непрерывных ливней резко поднялся уровень воды в реках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Грецию пришла аномально теплая зима: люди спасаются на пляжах (фото)

Последнюю неделю дождь почти не утихал и уровень воды поднялся по пояс. Непогода разрушила несколько мостов. Заблокированы десятки дорог.

На небольших надувных лодках спасатели пытаются эвакуировать людей из наиболее пострадавших районов. Из-за паводков покинуть свои дома вынуждены и сотни семей в Албании.

Под водой оказались большинство полей с зимними посевами.

Сильное наводнение в Италии

Проливные дожди в итальянском регионе Калабрия 24 ноября вызвали сильное наводнение в провинциях Кротоне и Козенца, нанеся значительный ущерб. Местные власти объявили чрезвычайное положение в регионе.

В портовом городе Кротоне 22 ноября за 48 часов выпало 343,2 мм осадков. В Чиро Марина в провинции Кротоне за тот же период было зафиксировано 456,8 мм осадков. Две реки вышли из берегов.

Сильный дождь также обрушился на соседнюю Сицилию, где были затоплены участки дорог в провинции Палермо.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: паводокКосовоАлбаниястихияуровень водыуровень воды в реках
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
67 %
758 мм
2.8 м/с
3 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять