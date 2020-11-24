Сильное наводнение в Италии: в одном из регионов объявили чрезвычайное положение

Сильный дождь также обрушился и на Сицилию.

В Италии сильное наводнение из-за дождей / Фото: правительство Калабрии

Проливные дожди в итальянском регионе Калабрия вызвали сильное наводнение в провинциях Кротоне и Козенца, нанеся значительный ущерб. Местные власти объявили чрезвычайное положение в регионе.

Об этом сообщает Meteoprog.ua со ссылкой на Floodlist.

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Пожарно-спасательная служба Италии Vigili del Fuoco сообщила, что команды провели более 400 мероприятий по устранению последствий наводнения и спасли 200 человек.

В портовом городе Кротоне 22 ноября за 48 часов выпало 343,2 мм осадков. В Чиро Марина в провинции Кротоне за тот же период было зафиксировано 456,8 мм осадков. Две реки вышли из берегов.

Сильный дождь также обрушился на соседнюю Сицилию, где были затоплены участки дорог в провинции Палермо.

Наводнение в Бразилии

Около 300 человек были перемещены из-за проливных дождей в городе Санхаро в Пернамбуку, штате на северо-востоке Бразилии. За 24 часа до 3 ноября выпало почти 289 мм осадков. Среднее годовое количество осадков в городе составляет около 644 мм.

СМИ Бразилии сообщили, что городские власти объявили чрезвычайное положение. Около 300 человек покинули свои дома, в основном в районе города Сальгадо, и были временно размещены в местных школах и спортзалах.

На фотографиях домов, пострадавших от наводнения, видно, что глубина паводка достигала 1,5 метра.