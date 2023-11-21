Синоптики прогнозируют гололедицу.

В среду, 22 ноября, в Украине ожидается гололедица. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"22 ноября на дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

В Киеве и Киевской области также объявлен повышенный уровень опасности.

Видео дня

"22 ноября на дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода 22 ноября - прогноз по Украине

22 ноября, по словам синоптика Натальи Диденко, в Украине будет сыро и холодно. Ночью ожидаются температуры от -3 до -9 градусов, а на северо-востоке ожидается от -7 до -12 градусов, сообщила она.

По данным синоптика, в течение дня 22 ноября температура составит от -2 до -7 градусов, только в южной части и в Закарпатской области воздух прогреется до +2...+7 градусов, а в Крыму будет до +12 градусов.

"Дождь и мокрый снег пройдут в среду в южной части, кое - где в центральных областях, в западной части, на Луганщине и Донетчине", - отметила она.

В северных регионах Украины и на Харьковщине, по словам Натальи Диденко, осадков практически не предвидится.

Вас также могут заинтересовать новости: