На западе потеплеет, но будет много осадков, а на востоке - мороз и сухо.

Во вторник, 21 ноября, в Украине будут наблюдаться погодные контрасты. На западе страны температура местами поднимется до +5°...+8°, но будут дожди и снег. Вместе с тем на востоке Украины буде сухо, но даже днем ожидаются небольшие морозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем 0°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Тернополе 20 ноября ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет пасмурно, ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +6°, днем +8°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.

В Виннице сегодня будет -2°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...0°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-2°.

В Одессе 20 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +7°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -5°...-1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем 0°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, 0°...+7°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -2°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°.

Приметы погоды 21 ноября

Если утром иней, то будет много снега, а если туман - оттепель. Если в этот день ветер с полудня, то будет тепло и до середины декабря. Если день хмурый и на деревьях иней - к хорошему урожаю.

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