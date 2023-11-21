Ночью температура местами упадет до -12 градусов.

В среду, 22 ноября, в Украине, по словам синоптика Натальи Диденко, будет холодно и сыро. В частности, ночью морозы достигнут -12, а днем "плюс" ожидается только на юге и Закарпатье. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"22-го ноября ночью ожидается -3...-9 градусов, на северо-востоке -7...-12 градусов", - сообщила она.

По данным синоптика, в течение дня 22 ноября ожидается -2...-7 градусов, только в южной части и на Закарпатье воздух прогреется до +2...+7 градусов, а в Крыму будет +5...+12 градусов.

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"Дождь и мокрый снег пройдут в среду в южной части, кое-где в центральных областях, в западной части, на Луганщине и Донетчине", - сообщила она.

На севере Украины и на Харьковщине, по данным Натальи Диденко, будет преимущественно без осадков.

В Киеве 22 ноября, по данным синоптика, ночью предполагается -2...-5 градусов, а днем -1...-3 градуса. Без существенных осадков, разве что кое-где-небольшой мокрый снег.

Похолодание и первый снег в Киеве

Укргидрометцентр прогнозирует, что в середине текущей недели в столице пройдет первый снег. В то же время ночью 23 ноября ожидается резкое похолодание - температура в Киеве упадет до -7...-9 градусов.

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