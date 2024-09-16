Территория Украины частично еще находится под действие этого циклона, но с 18 сентября уже во всех областях нашей страны будет без осадков.

Циклон "Борис", вызвавший мощные ливни в Европе, уже теряет свою силу. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире Киев24.

По ее словам, многие исследователи называют нынешние наводнения в центральной Европе аномальной погодой.

"Такие процессы раз в 50 лет могут быть. Такой интенсивности и с такими убытками", - отметила она.

В то же время Птуха объяснила сложившийся синоптический процесс.

"Это процесс, когда циклон находился над территорией Европы, но, в то же время, над северо-востоком от территории Украины расположился мощный антициклон и он блокирует. Поэтому этот циклон не имел возможности никуда особо двигаться. И это поле низкого давления осталось заблокированным и не могло продвигаться ни на север, ни на запад. Потому что над западом Европы тоже располагалось поле высокого давления. И сложилась ситуация так, что он несколько дней крутился на одном месте. В дополнение зашел холодный воздух из северных широт и поэтому имеем вот такие последствия", - сказала синоптик.

Птуха отметила, что стихия постепенно прекращает бушевать, циклон теряет уже свою силу.

"Пик был уже. Он на выходные дни пришелся на выходные дни. И сейчас уже будет постепенно уменьшаться интенсивность и количество осадков. Если говорить о территории Украины, то сегодня еще могут быть умеренные дожди. По западным областям. Но их интенсивность и площадь охвата будет значительно меньше. По Европе также постепенно уменьшится. Но сегодня и в течение следующих нескольких дней будут отдельные, остаточные процессы, а потом уже поле высокого давления - антициклон с севера, северо-востока полностью вытеснит эти все фронтальные системы. На территории Украины уже со среды во всех областях будет без осадков. Потому что сейчас у нас столица без осадков, северные области, восточные, центральные, левобережье преимущественно, без осадков сейчас. Но со среды уже по всей территории Украины будет погода без осадков", - прогнозирует она.

По словам представительницы Укргидрометцентра, снег, который сейчас выпал в Европе, - это "точечная история". В то же время Птуха отметила, что в сентябре могут быть изменчивые синоптические процессы, в частности может поступить снова теплая воздушная масса.

"Это осень. Это переходный сезон. И здесь еще могут быть все проявления погоды как летнего характера, так и зимнего. Конечно, немножко рановато, но для Альп такое (снег) иногда случается даже и в сентябре", - сказала синоптик.

Что известно о циклоне "Борис"

Циклон "Борис" уже принес огромное количество дождей в Центральную и Восточную Европу. Пострадает от стихии ряд стран. Как сообщают СМИ, в результате наводнения в Польше уже утонул один человек, в Румынии погибли пятеро, нескольких граждан Чехии объявили пропавшими без вести.

В ряде областей Украины на субботу объявляли повышенный уровень опасности. В частности, в Карпатах и на Закарпатье - II уровень из-за значительных дождей, а в западных, Винницкой и Одесской областях предупреждали о значительных дождях и грозах, из-за чего объявлен I уровень опасности.

15 сентября почти по всей Украине также был объявлен повышенный уровень опасности из-за непогоды.

Перед выходными, 13 сентября над Черным морем в Одессе увидели смерч. Огромный "хобот" пытался "дотянуться" до поверхности воды. Атмосферный вихрь увидели отдыхающие на пляже "Отрада".

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