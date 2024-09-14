На воскресенье, 15 сентября, почти по всей Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
"15 сентября в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы", - сообщают синоптики.
Также в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, а днем и в Одесской области ожидаются значительные дожди.
На Левобережье 15 сентября прогнозируются также порывы ветра 15-20 м/с.
Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявили по всей стране, кроме таких областей:
- Киевская;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- АР Крым.
Погода 15 сентября - прогноз по Украине
В воскресенье, по данным Укргидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями.
В западных, юго-западных и Житомирской областях пройдут умеренные дожди, грозы. В Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, днем и в Одесской областях ожидаются значительные дожди. На остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью +14°...+19°, в западных областях будет холодно, +9°...+14°. Днем столбики термометров покажут +23°...+28°, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях будет +18°...+23°. В Карпатах ночью +5°...+10°, а днем не выше +11°...+16°.