Синоптики прогнозируют грозы, сильные дожди и ветер.

На воскресенье, 15 сентября, почти по всей Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"15 сентября в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы", - сообщают синоптики.

Также в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, а днем и в Одесской области ожидаются значительные дожди.

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На Левобережье 15 сентября прогнозируются также порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявили по всей стране, кроме таких областей:

Киевская;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

АР Крым.

Погода 15 сентября - прогноз по Украине

В воскресенье, по данным Укргидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями.

В западных, юго-западных и Житомирской областях пройдут умеренные дожди, грозы. В Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, днем и в Одесской областях ожидаются значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью +14°...+19°, в западных областях будет холодно, +9°...+14°. Днем столбики термометров покажут +23°...+28°, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях будет +18°...+23°. В Карпатах ночью +5°...+10°, а днем не выше +11°...+16°.

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